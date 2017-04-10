Небольшой дождь и ветер обещают Петербургу и Ленобласти

Петербургу обещают кратковременный дождь ночью и небольшой днем, а также температуру от +5 до +7 градусов ночью и от +8 до +10 днем. В Ленобласти небольшой, местами умеренный дождь ожидается днем. Температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов, днём поднимется до +6…+11 градусов.