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18:04 (мск), источник: Водитель Петербурга

Небольшой дождь и ветер обещают Петербургу и Ленобласти

Во вторник, 11 апреля, в Петербурге и Ленобласти обещают теплую погоду, небольшой дождь и ветер до 12 м/с. Об этом сообщает МЧС.

Петербургу обещают кратковременный дождь ночью и небольшой днем, а также температуру от +5 до +7 градусов ночью и от +8 до +10 днем. В Ленобласти небольшой, местами умеренный дождь ожидается днем. Температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов, днём поднимется до +6…+11 градусов.

Ветер в обоих регионах будет юго-западный и западный. Ночью его скорость составит 7−12 м/с, днем — 5−10 м/с.

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