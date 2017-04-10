Небольшой дождь и ветер обещают Петербургу и Ленобласти
Во вторник, 11 апреля, в Петербурге и Ленобласти обещают теплую погоду, небольшой дождь и ветер до 12 м/с. Об этом сообщает МЧС.
Во вторник, 11 апреля, в Петербурге и Ленобласти обещают теплую погоду, небольшой дождь и ветер до 12 м/с. Об этом сообщает МЧС.
Петербургу обещают кратковременный дождь ночью и небольшой днем, а также температуру от +5 до +7 градусов ночью и от +8 до +10 днем. В Ленобласти небольшой, местами умеренный дождь ожидается днем. Температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов, днём поднимется до +6…+11 градусов.
Ветер в обоих регионах будет