Владелец Храма всех религий Ильгиз Ханов восстановит здание в течение двух лет

— Это мой родовой дом, я его строил 20 лет, неужели я откажусь от него ради Крыма или Сочи? — говорит Ханов. — Планирую восстановить его. У меня есть планы по его расширению. Огонь очистил это здание. Я же с руками и ногами, все сделаю.

По словам Ханова, он собирается приехать в Казань из Москвы уже на этой неделе, чтобы осмотреть последствия пожара. Средства на восстановление здания будут собирать всем миром — в настоящий момент готовится страница для сбора средств.

— В ближайшие два года я все восстановлю, — пообещал Ханов.

Напомним, ранее Ильгиз Ханов сообщил порталу ProKazan.ru, что здание Храма всех религий он восстанавливать не планирует.

— А зачем восстанавливать? Для кого? — рассказал он в беседе с корреспондентом ProKazan.ru. — Я строил 20 лет. Брат строил 20 лет. Нашелся один сумасшедший, облил все бензином и поджег. Почему вы думаете, что если мы сейчас все восстановим, не найдется другой человек, который возьмет и снова все подожжет? Зачем делать то, что неугодно для людей?

Но, похоже, через некоторое время он передумал и решил все же восстановить Вселенский храм.