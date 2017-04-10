«ЮТэйр» сообщила о возможности возобновить рейсы из Воронежа в 2018 году
Полеты из областного центра в Москву прекратились 7 апреля.
Полеты из областного центра в Москву прекратились 7 апреля.
Авиакомпания «ЮТэйр» рассматриваем возможность вернуться на авиарынок Воронежа в 2018 году, сообщила
Авиакомпания «ЮТэйр» приостановила рейсы «Москва — Воронеж — Москва»
— Эксплуатация самолетов АTR 72 наиболее эффективна на других региональных направлениях. Мы рассматриваем возможность возвращения на авиарынок Воронежа на другом типе воздушного судна большей вместимости в следующем году, — добавили в компании.
Ранее в
«ЮТэйр» — единственная авиакомпания, которая летала в Воронеж из московского аэропорта «Внуково». Рейсы были ежедневными, самолет ATR-72 отправлялся в столицу и обратно утром и вечером. В