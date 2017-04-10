«ЮТэйр» сообщила о возможности возобновить рейсы из Воронежа в 2018 году

Авиакомпания «ЮТэйр» рассматриваем возможность вернуться на авиарынок Воронежа в 2018 году, сообщила пресс-служба перевозчика в понедельник, 10 апреля. Перевозчик перестал летать из областного центра в столичный аэропорт «Внуково» 7 апреля.

Авиакомпания «ЮТэйр» приостановила рейсы «Москва — Воронеж — Москва» из-за «перераспределения воздушных судов в рамках своей маршрутной сети». Ранее рейсы выполнялись на самолетах АTR 72.

— Эксплуатация самолетов АTR 72 наиболее эффективна на других региональных направлениях. Мы рассматриваем возможность возвращения на авиарынок Воронежа на другом типе воздушного судна большей вместимости в следующем году, — добавили в компании.

Ранее в пресс-службе Воронежского аэропорта сообщили, что «ЮТэйр» решила заменить летающие из Воронежа в столицу самолеты ATR-72 на более современные, комфортабельные и вместительные лайнеры — Boeing и Airbus.