В России хотят ввести регистрацию в соцсетях по паспорту

Документ также предусматривает запрет на использование соцсетей лицам, не достигшим 14 лет. Милонов считает, что таким образом детей удастся оградить от опасного влияния через интернет. Депутат ссылается на возросшее число случаев суицида среди подростков. В большинстве из них, счёты с жизнью сводили участники так называемых игр смерти.

В марте российские власти ужесточили наказание за доведение до самоубийства. Теперь виновным грозит до шести лет тюрьмы.