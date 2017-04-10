Американца оштрафовали за выгул змеи без поводка

Служба по контролю за животными заинтересовалась мужчиной после получения жалобы на ползающую по парку змею. Владелец питона утверждает, что был поражен, когда к нему подошел сотрудник службы и выписал штраф за «бегающее на свободе животное». «Он фактически приказал мне привязать змею веревкой», — рассказывает мужчина.

Представительница службы по контролю за животными Джули ДеДжонг сообщила, что действующие в городе законы запрещают выпускать домашних животных на улицу без поводка. Змею, по ее словам, можно было бы выгуливать в коробке. «Если она в общественном месте без поводка, то она на свободе, — пояснила она. — Законы не делают особого различия между животными».

ДеДжонг добавила, что любителям змей следует учитывать негативные эмоции, которые вызывают их питомцы у многих. Владелец питона верит, что способен повлиять на отношение людей к змеям. «Это цель моей жизни, — утверждает он. — Показать людям, что змеи — не убийцы». Мужчина планирует обжаловать штраф в суде.