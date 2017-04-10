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19:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Американца оштрафовали за выгул змеи без поводка

Жителя американского города Су-Фолс, штат Южная Дакота, оштрафовали на 190 долларов за то, что он выгуливал своего королевского питона без поводка. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Служба по контролю за животными заинтересовалась мужчиной после получения жалобы на ползающую по парку змею. Владелец питона утверждает, что был поражен, когда к нему подошел сотрудник службы и выписал штраф за «бегающее на свободе животное». «Он фактически приказал мне привязать змею веревкой», — рассказывает мужчина.

Представительница службы по контролю за животными Джули ДеДжонг сообщила, что действующие в городе законы запрещают выпускать домашних животных на улицу без поводка. Змею, по ее словам, можно было бы выгуливать в коробке. «Если она в общественном месте без поводка, то она на свободе, — пояснила она. — Законы не делают особого различия между животными».

ДеДжонг добавила, что любителям змей следует учитывать негативные эмоции, которые вызывают их питомцы у многих. Владелец питона верит, что способен повлиять на отношение людей к змеям. «Это цель моей жизни, — утверждает он. — Показать людям, что змеи — не убийцы». Мужчина планирует обжаловать штраф в суде.

Королевские питоны — неядовитые змеи из Западной и Центральной Африки, вырастающие до 1,2−1,5 метров в длину. Из-за относительно небольших размеров и спокойного нрава их нетрудно содержать в неволе, поэтому они очень популярны у любителей животных.

В марте сообщалось, что испанская полиция начала расследование в отношении жительницы города Лоха, кормившей своего королевского питона живыми щенками и котятами.

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