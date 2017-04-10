Группа Korn наняла 12-летнего сына басиста Metallica
Сын басиста американской
Сын басиста американской
Тай, сын Роберта Трухильо, заменит басиста Korn Реджинальда Арвизу (известного как Филди) во время нескольких концертов в Колумбии, Бразилии, Аргентине, Чили и Перу.
«Нам очень жаль, что Филди не сможет присоединиться к нам на этих выступлениях, но мы очень рады будем сыграть вместе с таким юным музыкантом, как Тай», — сказали участники Korn.
Korn — калифорнийская группа, которую считают одной из основных коллективов жанра
Metallica была образована в 1981 году и входит в «большую четверку трэш-метала». Последняя на данный момент пластинка команды вышла в ноябре 2016 года.