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19:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Группа Korn наняла 12-летнего сына басиста Metallica

Сын басиста американской метал-группы Metallica, 12-летний Тай Трухильо, поедет в тур с рок-группой Korn. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает The Guardian.

Тай, сын Роберта Трухильо, заменит басиста Korn Реджинальда Арвизу (известного как Филди) во время нескольких концертов в Колумбии, Бразилии, Аргентине, Чили и Перу.

«Нам очень жаль, что Филди не сможет присоединиться к нам на этих выступлениях, но мы очень рады будем сыграть вместе с таким юным музыкантом, как Тай», — сказали участники Korn.

Korn — калифорнийская группа, которую считают одной из основных коллективов жанра ню-метал. В дискографии коллектива 12 студийных альбомов, последний из которых, The Serenity of Suffering, вышел в 2016 году.

Metallica была образована в 1981 году и входит в «большую четверку трэш-метала». Последняя на данный момент пластинка команды вышла в ноябре 2016 года.

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