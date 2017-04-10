Моника Беллуччи в одежде от украинских дизайнеров

Голливудский секс-символ Моника Беллуччи порадовала фанов новой фотосессией для бразильского издания Jornal O Globo.

Актриса считает, что с годами сексуальность перетекает в нечто более глубокое.

Фотографиями Моника поделилась на своей странице в Instagram.

А для фотосессии артистка выбрала наряд украинских дизайнеров: стилист Ольга Януль подобрала для звезды одежду марок Litkovskaya из коллекции осень-зима 2017/2018, черный прозрачный топ Paskal и олимпийку Ksenia Schnaider, созданную с винтажной спортивной формы.

Отметим, что эти бренды имеют характерный городской почерк, который ориентирован на женщин с независимым и смелым чувством стиля.

Коллекции этих дизайнеров презентовались на мировых неделях моды, побывали на страницах модных журналов, таких как Vogue, и представлены в лучших магазинах мира, среди которых L’eclaireur, Opening Ceremony, Boon The Shop, Podium и другие.