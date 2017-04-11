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11:49 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже начнут массово штрафовать маршрутчиков-нарушителей

10 апреля в Воронеже стартовала акция «Автобус». Ожидается, что во время рейдов инспекторы ГИБДД будут массово штрафовать маршрутчиков, нарушивших правила дорожного движения.

В пресс-службе воронежской полиции отмечают, что в 2017 году на территории региона произошло 49 ДТП с участием автобусов. В этих авариях погибли 7 человек, 73 получили травмы. При этом в каждом третьем случае виновником становился водитель автобуса. Кроме того, в ведомстве отмечают, что с начала года маршрутчиков оштрафовали 1716 раз.

Во время акции «Автобус» будет усилен контроль за водителями автобусов на федеральных автострадах и дорогах местного значения. Сотрудники ГИБДД просят воронежцев принять участие в привлечении маршрутчкиков-нарушителей к административной ответственности, воспользовавшись сервисом «Прием обращений» официального сайта Госавтоинспекции.

— Основанием для возбуждения делопроизводства при этом будет ваше заявление, а фото или видеозапись — доказательством. Обязательно укажите время и место нарушения, а также ваши контактные данные — так автоинспектор сможет связаться с вами для уточнения необходимых сведений, — обращаются к воронежцам сотрудники ГИБДД.

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