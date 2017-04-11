В Воронеже начнут массово штрафовать маршрутчиков-нарушителей
10 апреля в Воронеже стартовала акция «Автобус». Ожидается, что во время рейдов инспекторы ГИБДД будут массово штрафовать маршрутчиков, нарушивших правила дорожного движения.
10 апреля в Воронеже стартовала акция «Автобус». Ожидается, что во время рейдов инспекторы ГИБДД будут массово штрафовать маршрутчиков, нарушивших правила дорожного движения.
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Во время акции «Автобус» будет усилен контроль за водителями автобусов на федеральных автострадах и дорогах местного значения. Сотрудники ГИБДД просят воронежцев принять участие в привлечении
— Основанием для возбуждения делопроизводства при этом будет ваше заявление, а фото или видеозапись — доказательством. Обязательно укажите время и место нарушения, а также ваши контактные данные — так автоинспектор сможет связаться с вами для уточнения необходимых сведений, — обращаются к воронежцам сотрудники ГИБДД.