В Воронеже начнут массово штрафовать маршрутчиков-нарушителей

В пресс-службе воронежской полиции отмечают, что в 2017 году на территории региона произошло 49 ДТП с участием автобусов. В этих авариях погибли 7 человек, 73 получили травмы. При этом в каждом третьем случае виновником становился водитель автобуса. Кроме того, в ведомстве отмечают, что с начала года маршрутчиков оштрафовали 1716 раз.

Во время акции «Автобус» будет усилен контроль за водителями автобусов на федеральных автострадах и дорогах местного значения. Сотрудники ГИБДД просят воронежцев принять участие в привлечении маршрутчкиков-нарушителей к административной ответственности, воспользовавшись сервисом «Прием обращений» официального сайта Госавтоинспекции.

— Основанием для возбуждения делопроизводства при этом будет ваше заявление, а фото или видеозапись — доказательством. Обязательно укажите время и место нарушения, а также ваши контактные данные — так автоинспектор сможет связаться с вами для уточнения необходимых сведений, — обращаются к воронежцам сотрудники ГИБДД.