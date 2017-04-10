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19:35 (мск), источник: РИА Новости

Роскосмос: будущее за возвращаемыми ступенями ракет SpaceX

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Будущее за возвращаемыми первыми ступенями ракет-носителей, но сейчас они дают лишь 10%-ную экономию по сравнению с затопляемыми ступенями, и SpaceX потребуется время, чтобы отработать технологию и доказать её финансовую эффективность, считает гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

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«Если говорить в отношении технологии многократного использования первых ступеней, будет ли за этим будущее? Да, за этим, мы уверены, будущее. И, наверное, надо откровенно сказать, что есть определенное отставание у нас в этих технологиях. Но то состояние, в котором сейчас находятся эти разработки, и те результаты, которые показывают, то, что всего 10% идет экономия с повторным использованием первых ступеней, о которой заявляют SpaceX, показывают, что, наверное, не так быстро всё получится, и вопросы эффективности решатся», — сказал Комаров в интервью телеканалу НТВ.

«При этом надо понимать, что стоимость страховки и риски, которые связаны с повторным использованием, в ближайшие годы будут достаточно серьезными. И они будут приводить к существенному росту затрат», — добавил Комаров.

Он отметил при этом, что Роскосмос никогда не рассматривал Илона Маска (создателя компании SpaceX) исключительно как смелого визионера, сконцентрированного на создании эффектного образа, а не достижении прагматических целей.

«Как к фантасту мы к нему никогда не относились, мы видели его абсолютную прагматичность, поиск слабых мест, на которых он именно сконцентрировал свои усилия, и шел по пути, который наметил», — сказал гендиректор Роскосмоса.

Справка
Как стать космонавтом?«Роскосмос» объявил об открытом конкурсе в отряд космонавтов.
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