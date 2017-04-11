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11:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

Купальный сезон в Воронеже открыт двумя отчаянными молодыми людьми

10 апреля двое отчаянных ныряльщиков первыми в сезоне искупались в Воронежском водохранилище.

Корреспонденты «Вести-Воронеж» заметили на Адмиралтейской набережной двух молодых ребят, когда те перемахнули через забор с явным настроем окунуться в ещё студёную воду. Намерения парней выдавало то, что они разделись до плавок. Выхваченный со скоростью ковбойского револьвера мобильник помог снять журналистам оба прыжка: один молодой человек вошёл в воду «щучкой», другой — «бомбочкой».

Всё это происходило в районе стоянки «Гото Предестинации», к которой две сорвиголовы после водных процедур и подплыли. Выйдя на сушу, парни признались, что им не холодно, так как в Воронеж они закалённые — приехали из деревни. Вполне вероятно, что это правда, так как горожане окунаться в водохранилище не решаются и в более тёплую погоду.

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