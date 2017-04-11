Купальный сезон в Воронеже открыт двумя отчаянными молодыми людьми
10 апреля двое отчаянных ныряльщиков первыми в сезоне искупались в Воронежском водохранилище.
10 апреля двое отчаянных ныряльщиков первыми в сезоне искупались в Воронежском водохранилище.
Корреспонденты «Вести-Воронеж» заметили на Адмиралтейской набережной двух молодых ребят, когда те перемахнули через забор с явным настроем окунуться в ещё студёную воду. Намерения парней выдавало то, что они разделись до плавок. Выхваченный со скоростью ковбойского револьвера мобильник помог снять журналистам оба прыжка: один молодой человек вошёл в воду «щучкой», другой — «бомбочкой».
Всё это происходило в районе стоянки «Гото Предестинации», к которой две