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20:29 (мск), источник: Sputnik.by

Агрессивная автоледи задержана в Бресте: ГАИ использовала наручники

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Сотрудники ГАИ были вынуждены использовать наручники, чтобы доставить в отделение в Бресте нетрезвую автолюбительницу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Женщину задержали накануне около 22:00 на улице Лейтенанта Акимочкина после звонка очевидцев, которые рассказали о пьяном водителе за рулем Volkswagen Polo.

«Неадекватное и агрессивное поведение женщины с инспекторами вынудили последних использовать наручники и доставить дебоширку в районный отдел милиции», — сказали в ГАИ.

Впоследствии было установлено, что 39-летняя брестчанка управляла автомобилем, не имея удостоверения. При этом ее в 2013 году уже лишали прав за управление машиной в состоянии опьянения.

По данным ГАИ, результаты освидетельствования показали, что женщина была пьяна — в ее крови было 2,2 промилле алкоголя. В отношении автоледи инспекторы составили четыре протокола.

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