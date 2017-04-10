Агрессивная автоледи задержана в Бресте: ГАИ использовала наручники

Женщину задержали накануне около 22:00 на улице Лейтенанта Акимочкина после звонка очевидцев, которые рассказали о пьяном водителе за рулем Volkswagen Polo.

«Неадекватное и агрессивное поведение женщины с инспекторами вынудили последних использовать наручники и доставить дебоширку в районный отдел милиции», — сказали в ГАИ.

Впоследствии было установлено, что 39-летняя брестчанка управляла автомобилем, не имея удостоверения. При этом ее в 2013 году уже лишали прав за управление машиной в состоянии опьянения.

По данным ГАИ, результаты освидетельствования показали, что женщина была пьяна — в ее крови было 2,2 промилле алкоголя. В отношении автоледи инспекторы составили четыре протокола.