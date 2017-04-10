Генпрокуратура РК извинилась перед продюсером и солистом группы Renzo

«От имени руководства Генеральной прокуратуры приносим извинения за инцидент, произошедший с Жанболатом. Мы разобрались, это недопустимое и грубое нарушение!», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Как отмечается, по поручению Генерального прокурора Асанова Ж. К. сотрудники прокуратуры ВКО, вовремя не принявшие меры по восстановлению прав Жанболата, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В отношении следователей УВД Усть-Каменагорска начато расследование по факту халатности. «Мы будем жестко пресекать такие факты и надеемся на активную помощь граждан», — заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее продюсер группы Renzo Алуа Конарова сообщила о том, что солист коллектива по ошибке оказался фигурантом дела о хулиганстве. Сам Жанболат Ертаев указал, что давно не был в Усть-Каменогорске, а на фотографии, приобщенной к материалам дела, изображен его знакомый. В прокуратуре Восточно-Казахстанской области рассказали, что в отношении следователей, не проверивших анкетные данные хулигана в одном из кафе Усть-Каменогорска и зарегистрировавших в качестве нарушителя солиста группы Renzo, начато расследование.