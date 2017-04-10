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21:03 (мск), источник: Tengrinews

Генпрокуратура РК извинилась перед продюсером и солистом группы Renzo

Генеральная прокуратура РК извинилась перед продюсером популярной группы Renzo Алуа Конуровой и солистом группы Жанболатом Ертаевым, который «оказался» подозреваемым по факту хулиганства, произошедшего в Усть-Каменогорске, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«От имени руководства Генеральной прокуратуры приносим извинения за инцидент, произошедший с Жанболатом. Мы разобрались, это недопустимое и грубое нарушение!», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Как отмечается, по поручению Генерального прокурора Асанова Ж. К. сотрудники прокуратуры ВКО, вовремя не принявшие меры по восстановлению прав Жанболата, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В отношении следователей УВД Усть-Каменагорска начато расследование по факту халатности. «Мы будем жестко пресекать такие факты и надеемся на активную помощь граждан», — заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее продюсер группы Renzo Алуа Конарова сообщила о том, что солист коллектива по ошибке оказался фигурантом дела о хулиганстве. Сам Жанболат Ертаев указал, что давно не был в Усть-Каменогорске, а на фотографии, приобщенной к материалам дела, изображен его знакомый. В прокуратуре Восточно-Казахстанской области рассказали, что в отношении следователей, не проверивших анкетные данные хулигана в одном из кафе Усть-Каменогорска и зарегистрировавших в качестве нарушителя солиста группы Renzo, начато расследование.

«23 января 2016 года Иртышский отдел полиции УВД Усть-Каменогорска зарегистрировал досудебное расследование по факту хулиганства в ночном клубе «Че Гевара». 23 февраля 2016 года оно было прекращено за примирением сторон. В ходе расследования подозреваемый предоставил полицейским ложные анкетные данные на имя Жанболата Ертаева. Такие личные сведения он указал потому, что ранее был знаком с Ертаевым, — рассказали в пресс-службе прокуратуры ВКО.

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Генпрокуратура РК извинилась перед продюсером и солистом группы Renzo
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