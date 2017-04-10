Челябинцы заполонили соцсети видами грязного города. Возмущаются ужасающим состоянием дворов и дорог — и на окраинах, и в центре, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Вот видеоблогер решил снять окрестности своего дома. Запущенные тротуары, исписанные дома и горы мусора рядом с забором. Лужи практически везде, и такие, что можно зайти по щиколотку. Одни очевидцы в комментариях пишут, что по родному городу не прогуляться без резиновых сапог. Другие сравнивают весеннюю грязь с… суфле из пыли от выбросов и гнилых листьев.

— Центр Ленинского района, улица Гагарина. Эх, видел бы Гагарин улицу в Челябинске, названную в его честь. А скоро ведь 12 апреля.

— Почему мы плывем через болото и свалку, которые развели маршрутчики?

— Вышла я на свой балкон: ковер окурков, бутылки… Кто живет в нашем доме?!

Власти пообещали навести порядок во время субботников. Они стартуют в выходные и должны завершиться к 1 мая. Местные власти приглашают всех жителей, в том числе и тех, кто размещают гневные посты в защиту чистого города в соцсетях. Чтобы защитили город делом, а не только словом.