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20:59 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области затопило дорогу на Нововаршавку

Проезжая часть ушла под воду на 1−2 сантиметра.

В Нововаршавском районе талыми водами затопило участок трассы межмуниципального значения Нововаршавка — Ермак в районе 21 километра.

— Выявлен факт большого скопления талых вод, в связи с чем произошло переливание воды через проезжую часть (1−2 см), — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Чтобы обеспечить безопасность движения, на трассе установят дополнительные дорожные знаки, регламентирующие ступенчатое снижение скорости.

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