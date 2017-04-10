В Омской области затопило дорогу на Нововаршавку
Проезжая часть ушла под воду на 1−2 сантиметра.
Проезжая часть ушла под воду на 1−2 сантиметра.
В Нововаршавском районе талыми водами затопило участок трассы межмуниципального значения Нововаршавка — Ермак в районе 21 километра.
— Выявлен факт большого скопления талых вод, в связи с чем произошло переливание воды через проезжую часть (1−2 см), — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Чтобы обеспечить безопасность движения, на трассе установят дополнительные дорожные знаки, регламентирующие ступенчатое снижение скорости.