Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Макаревич объяснил, почему не отменил концерт в день теракта
СКР о нападении на курсантку МВД в Москве: "Цинично и аморально"
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
11:58 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэрия Краснодара устроила конкурс на лучший дизайн заборов взамен цветочным

В Краснодаре стартует конкурс на создание баннеров, которые закрывают строительные заборы. Об этом сообщил помощник главы города Евгения Первышова Владимир Вербицкий.

Источник: ЮГА.ру

«Весна — идеальное время для преображения. Наш мэр предлагает дизайнерам и художникам на общественных началах поучаствовать в создании баннеров, которые прячут строительные заборы на главных улицах города. Не стесняйтесь в своих идеях, давайте всех приятно удивим и порадуем: цветы, граффити, портреты, узоры, графика. Ваше мнение и талант решающие», — написал Вербицкий в своем фейсбуке.

Прием работ начнется 11 апреля, и продлится до воскресенья — 16 апреля. Голосование откроется 17 апреля, продлится оно три дня.

О деталях проведения конкурса и площадке для голосования будет собщено позднее на сайте мэрии.

«Всех, кто имеет желание и возможность сделать наш город красивее, мы приглашаем поучаствовать. Естественно, все на общественных началах. Баннеры будут подписаны фамилией автора», — добавил Вербицкий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Борис Джонсон призвал США к новым ракетным ударам по Сирии
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
СК заподозрил двух россиян в связях с «Правым сектором»
Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Швеции
Суд признал Татфондбанк банкротом
Россияне включены в Зал славы фигурного катания
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь