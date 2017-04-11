Мэрия Краснодара устроила конкурс на лучший дизайн заборов взамен цветочным

«Весна — идеальное время для преображения. Наш мэр предлагает дизайнерам и художникам на общественных началах поучаствовать в создании баннеров, которые прячут строительные заборы на главных улицах города. Не стесняйтесь в своих идеях, давайте всех приятно удивим и порадуем: цветы, граффити, портреты, узоры, графика. Ваше мнение и талант решающие», — написал Вербицкий в своем фейсбуке.

Прием работ начнется 11 апреля, и продлится до воскресенья — 16 апреля. Голосование откроется 17 апреля, продлится оно три дня.

О деталях проведения конкурса и площадке для голосования будет собщено позднее на сайте мэрии.

«Всех, кто имеет желание и возможность сделать наш город красивее, мы приглашаем поучаствовать. Естественно, все на общественных началах. Баннеры будут подписаны фамилией автора», — добавил Вербицкий.