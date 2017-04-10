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22:30 (мск), источник: РИА Новости

Ученые открыли «центр честности» в мозге и научились им управлять

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Швейцарские и американские нейрофизиологи открыли особую зону коры мозга, стимуляция которой заставляет человека вести себя честнее, чем он привык делать, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Источник: Unsplash
Что интересно, наше исследование показало, что стимуляция мозга уменьшала желание сжульничать только среди тех добровольцев, в сознании которых существовал моральный конфликт между их действиями и принципами. Те люди, которые не испытывали подобных моральных терзаний, никак не реагировали на стимуляцию и максимизировали свои барыши.
Кристиан Рафф
Ученый из университета Цюриха

Рафф и его коллеги уже несколько лет пытаются понять, какие участки коры и глубинных слоев мозга человека отвечают за различные формы социального или асоциального поведения. К примеру, в 2013 году они выяснили, что определенный участок в префронтальной коре мозга является своеобразным «центром послушания», стимуляция которого заставляет человека подчиняться социальным нормам.

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В своей новой работе Рафф и его коллеги предложили добровольцам сыграть в азартную игру, изобретенную учеными специально для проверки честности. Ее участники должны были бросить обычный игральный кубик 10 раз и сообщить экспериментаторам, какие цифры им выпали. В это же самое время на мониторе выводилась выигрышная комбинация из трех цифр, при выпадении любой из которых ученые выплачивали по девять франков игроку.

Ни ученые, ни другие участники эксперимента не могли видеть, какие комбинации удавалось выбить, что оставляло огромный простор для жульничества. Соответственно, нечестные игроки могли безбоязненно сообщать о том, что им почти всегда выпадали выигрышные варианты, а ученые делали вид, что ничего не замечают.

На самом деле, факт жульничества установить было не сложно — при честной игре число верных ответов всегда приближалось к пяти в соответствии с законами статистики. Если этот показатель отклонялся в сторону больших чисел, это всегда означало, что игрок жульничает.

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Наблюдая за активностью нескольких таких «жуликов» и честных игроков, ученые обнаружили, что в верхней и правой части префронтальной коры (DLPFC) есть особая зона, включавшаяся в тот момент, когда человек принимал решение действовать честно. Открыв ее, команда Раффа решила проверить, что произойдет, если стимулировать ее при помощи электрического тока или же, наоборот, подавить ее активность.

Как показал этот эксперимент, добровольцы становились гораздо честнее после стимуляции этого участка — в среднем, они начинали говорить о 5−6 удачных бросках кубика, а не о 7−8, как это происходило до начала «терапии». Это, правда, не касалось самых закоренелых «жуликов», что ученые связывают с тем, что такие игроки не считали жульничество чем-то постыдным.

Что интересно, обратная стимуляция не увеличила желание сжульничать, что команда Раффа связывает с тем, что уровень жульничества и так был очень высоким, и ему фактически некуда было расти. Кроме того, подавление активности мозга при помощи электрического тока работает не так предсказуемо и стабильно, как стимуляция, что могло уменьшать силу такого воздействия.

Как надеются ученые, дальнейшее развитие этой технологии может помочь в реабилитации преступников и поможет понизить уровень коррупции на Земле.

По текущим оценкам ООН, на долю взяток и различных форм мздоимства приходится около 5% от мирового ВВП, или около триллиона долларов США.

С другой стороны, как отмечает Мишель Марешал (Michel Marechal), коллега Раффа по университету, подобные выводы могут быть встречены во штыки психологами, так как наличие такой «зоны честности» и разный уровень ее активности в головах добровольцев говорит о том, что склонность к совершению преступлений зависит в основном от биологических факторов. Это, в свою очередь, ставит под сомнения все современные представления о свободе воли и том, в какой степени человек отвечает за свои поступки.

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