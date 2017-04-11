Хоккеисты «Сочи» спародировали музыкальный хит весны
Сочинские хоккеисты выступили в необычном для них амплуа. Курортный спортивный клуб отметился в пародиях на хит этой весны — суперпопулярную песню группы «Грибы».
Сочинские хоккеисты выступили в необычном для них амплуа. Курортный спортивный клуб отметился в пародиях на хит этой весны — суперпопулярную песню группы «Грибы».
Так спортсмены решили красиво завершить сезон и уйти в отпуск с музыкой.
Хоккеисты выступили и вокалистами, и актерами. Видеоролик уже собрал больше 45 тысяч просмотров.