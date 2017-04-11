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11:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Хоккеисты «Сочи» спародировали музыкальный хит весны

Сочинские хоккеисты выступили в необычном для них амплуа. Курортный спортивный клуб отметился в пародиях на хит этой весны — суперпопулярную песню группы «Грибы».

Так спортсмены решили красиво завершить сезон и уйти в отпуск с музыкой.

Хоккеисты выступили и вокалистами, и актерами. Видеоролик уже собрал больше 45 тысяч просмотров.

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