Берлускони призвал итальянцев отказаться от мяса на Пасху
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Бывший
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Бывший
Видеоролик об этом был распространен итальянской Лигой защиты животных. В нем Берлускони «приютил» пять ягнят, обнимая их и прикармливая из бутылочки, отмечает издание.
«Встаньте на защиту жизни, сделайте выбор в пользу вегетарианской Пасхи», — гласит лозунг, который поддерживает в видео бывший итальянский премьер.
Видеоролик получил широкое распространение в соцсетях.
Ранее ряд итальянских изданий подтвердили, что Берлускони действительно вегетарианец.