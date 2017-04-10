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22:58 (мск), источник: Интерфакс

Берлускони призвал итальянцев отказаться от мяса на Пасху

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони принял участие в кампании за вегетарианскую Пасху, пишет в понедельник итальянская газета Corriere della Sera.

Источник: AP 2017

Видеоролик об этом был распространен итальянской Лигой защиты животных. В нем Берлускони «приютил» пять ягнят, обнимая их и прикармливая из бутылочки, отмечает издание.

«Встаньте на защиту жизни, сделайте выбор в пользу вегетарианской Пасхи», — гласит лозунг, который поддерживает в видео бывший итальянский премьер.

Видеоролик получил широкое распространение в соцсетях.

Ранее ряд итальянских изданий подтвердили, что Берлускони действительно вегетарианец.

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