Газете New York Times присуждена Пулитцеровская премия за публикации о Путине

Пулитцеровская премия в области международной журналистики присуждена газете The New York Times за публикации о президенте России Владимире Путине. Решение выдвинуть сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию было принято в связи с тем, что их материалы о Путине заняли первые места в списке важных новостей.