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10 апреля, источник: Lenta.Ru

Газете New York Times присуждена Пулитцеровская премия за публикации о Путине

Пулитцеровская премия в области международной журналистики присуждена газете The New York Times за публикации о президенте России Владимире Путине. Решение выдвинуть сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию было принято в связи с тем, что их материалы о Путине заняли первые места в списке важных новостей.

Источник: Reuters

Об этом, как передает ТАСС, объявил в Школе журналистки Колумбийского университета руководитель оргкомитета премии Майкл Прайд.

«Приз за международную журналистику присуждается сотрудникам газеты The New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом», — сообщили организаторы.

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При этом, как отмечается, в тексте заявления в довольно критичной манере говорится о методах, якобы применяемых российскими властями для достижения целей на мировой арене.

Прайд сообщил корреспонденту российского информагентства, что решение выдвинуть сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию было принято в связи с тем, что их материалы о Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени. «Это тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание», — пояснил он.

Пулицеровские премии вручаются с 1917 года. В нынешнем году они присуждены в 21 номинации. Сейчас премия увеличена с 10 до 15 тысяч долларов.

Комментарии
1
Михаил
Метод один - правда. Больше всего этого метода боятся желтые газетенки типа нью-йорк таймс...
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