Прощание с Евгением Евтушенко пройдет в Центральном доме литераторов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся 1 апреля на 85 году жизни, состоится во вторник в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) на Большой Никитской.

Гражданская панихида начнется в 09:00 мск и, по данным пресс-службы ЦДЛ, будет открыта для всех почитателей творчества поэта до 13:00. Похороны Евтушенко состоятся сразу после прощания, траурная процессия переместится в писательский поселок Переделкино, где тело поэта будет предано земле — на Переделкинском кладбище недалеко от могилы Бориса Пастернака, как того желал Евтушенко при жизни.

Похороны, как ранее сказала в интервью ТАСС вдова покойного Мария Евтушенко, будут организованы только для семьи и друзей, чтобы у сыновей — Александра, Евгения и Дмитрия была возможность и время «остаться с отцом один на один, проститься с ним в последний раз без посторонних».

После проведения церемоний будут организованы поминки, также для круга близких. По словам друга семьи Евтушенко Михаила Моргулиса, планируется, что «в этот вечер соберутся 65 человек, которые вместе вспомнят поэта самыми хорошими словами и поделятся личными переживаниями».