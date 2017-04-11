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13Скончался поэт Евгений Евтушенко
00:43 (мск), источник: ТАСС

Прощание с Евгением Евтушенко пройдет в Центральном доме литераторов

Гражданская панихида начнется в 09:00 и будет открыта до 13:00.

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся 1 апреля на 85 году жизни, состоится во вторник в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) на Большой Никитской.

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Гражданская панихида начнется в 09:00 мск и, по данным пресс-службы ЦДЛ, будет открыта для всех почитателей творчества поэта до 13:00. Похороны Евтушенко состоятся сразу после прощания, траурная процессия переместится в писательский поселок Переделкино, где тело поэта будет предано земле — на Переделкинском кладбище недалеко от могилы Бориса Пастернака, как того желал Евтушенко при жизни.

Похороны, как ранее сказала в интервью ТАСС вдова покойного Мария Евтушенко, будут организованы только для семьи и друзей, чтобы у сыновей — Александра, Евгения и Дмитрия была возможность и время «остаться с отцом один на один, проститься с ним в последний раз без посторонних».

После проведения церемоний будут организованы поминки, также для круга близких. По словам друга семьи Евтушенко Михаила Моргулиса, планируется, что «в этот вечер соберутся 65 человек, которые вместе вспомнят поэта самыми хорошими словами и поделятся личными переживаниями».

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Накануне, 10 апреля, протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма Святой Мученицы Татианы при МГУ совершил чин отпевания Евтушенко в храме Святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в больнице американского города Талса (штат Оклахома). В США он переехал в 1991 году. Евтушенко родился в 1932 году в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

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