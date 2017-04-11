Прощание с Евгением Евтушенко пройдет в Центральном доме литераторов
Гражданская панихида начнется в 09:00 и будет открыта до 13:00.
Гражданская панихида начнется в 09:00 и будет открыта до 13:00.
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся 1 апреля на 85 году жизни, состоится во вторник в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) на Большой Никитской.
Гражданская панихида начнется в 09:00 мск и, по данным
Похороны, как ранее сказала в интервью ТАСС вдова покойного Мария Евтушенко, будут организованы только для семьи и друзей, чтобы у сыновей — Александра, Евгения и Дмитрия была возможность и время «остаться с отцом один на один, проститься с ним в последний раз без посторонних».
После проведения церемоний будут организованы поминки, также для круга близких. По словам друга семьи Евтушенко Михаила Моргулиса, планируется, что «в этот вечер соберутся 65 человек, которые вместе вспомнят поэта самыми хорошими словами и поделятся личными переживаниями».
Накануне, 10 апреля, протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма Святой Мученицы Татианы при МГУ совершил чин отпевания Евтушенко в храме Святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине.
Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в больнице американского города Талса (штат Оклахома). В США он переехал в 1991 году. Евтушенко родился в 1932 году в семье геолога и