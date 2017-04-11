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04:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Талые воды переполняют реки Приморья

На реках Приморского края завершается процесс вскрытия ото льда, сообщили ИА Дейта в приморском гидрометцентре.

Большинство рек края очистились от льда, за исключением отдельных участков рек на севере центральных районов, на которых отмечаются остаточные забереги, ледоход.

На реках края продолжается интенсивный приток талых вод. Наиболее интенсивная весенняя прибыль воды отмечается на реках центральных районов края. На остальных река края отмечается незначительный подъем воды. Затоплены пойменные участки в нижнем течении рек отдельных центральных и западных районов края, без ущерба.

В ближайшие трое суток на реках края сохранится постепенный весенний приток в русла рек. Сохранится подтопление пойменных участков в нижнем течении рек отдельных центральных и западных районов края, без ущерба.

Как сообщили в МЧС, территориальная подсистема РСЧС в крае подготовлена к безаварийному пропуску паводковых вод. Создана группировка сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах возможного подтопления.

Вилитари Филатов.

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