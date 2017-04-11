В Австралии моряки прогнали акулу с помощью швабры

Один из членов команды взял швабру и начал отгонять хищника, чтобы тот не повредил мотор.

«Мы не паниковали, но было немного нервно… Акула не пострадала от лопасти мотора», — заявил один из рыбаков. Члены команды отметили, что это не первый случай, когда им приходится отгонять незваных гостей таким способом.