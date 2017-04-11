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04:27 (мск), источник: РИА Новости

В Австралии моряки прогнали акулу с помощью швабры

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Матросы из австралийского штата Виктория отпугнули и прогнали белую акулу от судна с помощью швабры, пишет интернет-издание UPI. Моряки рыбачили, как внезапно вокруг их судна начала кружить акула.

Источник: AP 2017

Один из членов команды взял швабру и начал отгонять хищника, чтобы тот не повредил мотор.

«Мы не паниковали, но было немного нервно… Акула не пострадала от лопасти мотора», — заявил один из рыбаков. Члены команды отметили, что это не первый случай, когда им приходится отгонять незваных гостей таким способом.

Белые акулы являются одними из крупнейших рыб на Земле и представляют серьезную угрозу для человека, в связи с чем получили название акула-людоед.

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