Снежное столпотворение поразило хабаровчан в утренние часы

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Обещанные синоптиками осадки в виде дождя и мокрого снега стремительно накрыли Хабаровск в ранние утренние часы. Однако снежное столпотворение закончилось, не успев начаться, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Буйство стихия в дальневосточной столице началось с усиления ветра. Не заставил себя долго ждать и дождь. Кульминацией ненастья стал мокрый снег, в избытке обрушившийся на краевую столицу в утренние часы. Вместе с тем утреннее столпотворение закончилось, не успев толком начаться: примерно к девяти часам от выпавшего снега не осталось и следа.

Напомним, согласно метеопрогнозу, неустойчивая погода ожидается на этой недели на большей части Хабаровского края. Осадки в виде дождя и мокрого снега в дальневосточной столице не исключены завтра в том числе. Менее слякотно в краевом центре будет только к концу трудовых будней.

По словам специалистов, начало недели выдастся более прохладным — в пределах +5…+6°C, а к ее концу воздух будет прогреваться до +10°C. Температура ночью около нуля и слабо отрицательные, в основном до −2…−3°C. Дневные температуры в пределах +6…+11°C. В субботу при осадках температуры опять понизятся до +8…+9°C. Кроме того в течение недели сохранится довольно свежий ветер — в пределах 7−12 м/c.