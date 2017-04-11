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04:10 (мск), источник: Вести Приморье

Погода в Приморье на неделю: тепло вернётся к выходным

Погода на этой неделе будет неустойчивой.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Примпогода.ру», в ночь на вторник к западным районам Приморья подойдут фронтальные разделы циклона, местами начнутся небольшие дожди, которые днём распространятся на большую часть края. В среду, 12 апреля, в поле пониженного атмосферного давления небольшие осадки сохранятся местами. С севера вторгнется холодная воздушная масса, температурный фон понизится, усилится ветер. Ночи будут морозными, −2…−7 °C на северо-востоке до -13 °C, и только на южном побережье температура воздуха +4…-1 °C. Во второй половине дня воздух прогреется +9…+15 °C, на северо-востоке +3…+8 °C.

В четверг, 13 апреля, осадки прекратятся. Ночь предстоит холодная, днём потеплеет, +10…+18 °C.

В конце рабочей недели к Приморью подойдёт очередной атмосферный фронт, местами возможны небольшие осадки. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке погода ожидается в основном без осадков, и только к концу рабочей недели возможен небольшой дождь. Ветер свежий. По ночам прохладно, с минимальными значениями +1…+3 °C, в пятницу температура воздуха повысится до +3…+5 °C. Максимальная температура днём около +9…+12 °C.

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