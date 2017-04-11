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07:48 (мск), источник: АиФ Челябинск

11 апреля в Челябинске синоптики обещают +12 градусов

Осадков не ожидается.

Источник: РИА "Новости"

Воздух в Челябинске прогреется до +12 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 11 апреля, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0,-2, днём +10,+12 градусов. Ветер переменных направлений 1−6 м/с.

Сегодня по народному календарю Берещенье. В старину на Руси в этот день слушали берёзы, использовали берёзовый сок для лечения и профилактики заболеваний.

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