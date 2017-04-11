Школьников Приморья устроят на работу

Согласие на сотрудничество в этом вопросе уже подтвердили 35 предприятий, заключено более 40 договоров на временное трудоустройство старшеклассников.

В последние годы все больший интерес у подростков вызывает работа, связанная с благоустройством воинских захоронений. Ремонтные бригады, благоустройство территории и различные хозяйственные работы — вполне посильный труд предлагают подросткам и школы.

Дети, работу которым нашли специалисты службы занятости, получают зарплату и надбавку из краевого бюджета. На трудоустройство школьников в этом году в региональном бюджете предусмотрено 11,2 миллиона рублей. Почти 30 миллионов рублей направят муниципалитеты, сообщает АПК.

Михаил Грач.