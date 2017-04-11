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05:09 (мск), источник: Губерния онлайн

О мерах социальной поддержки рассказали хабаровским ветеранам

Краевой Дом ветеранов посетил заместитель председателя правительства региона по вопросам социального развития Владимир Чаюк. Он осмотрел несколько квартир, в которых живут пожилые люди.

Источник: РИА "Новости"

После Владимир Чаюк провел информационную встречу с ветеранами. Он рассказал о том, как в Хабаровске готовятся к параду Победы. Праздничные мероприятия смогут посетить все желающие. В краевой столице за каждым домом ветеранов закрепят автобус: пожилых людей отвезут на площадь, а потом организованно доставят обратно. Для тех, кто по состоянию здоровья будет вынужден остаться в квартире, проведут прямую трансляцию парада.

Также на мероприятии ветеранам рассказали о мерах социальной поддержки. Владимир Чаюк отметил, что в апреле завершится обследование условий жизни ветеранов, по итогам которого им будет оказана адресная помощь. Ежегодная диспансеризация закончится в мае. Говорилось и о работе по обеспечению пожилых людей жильем. Так, за восемь лет благодаря поддержке властей улучшить жилищные условия смогли 1095 ветеранов. Напомним, в 2017 году помощь получит еще 21 человек. Ветеранам продолжат оказывать содействие и в плане ремонта квартир. Власти предоставляют компенсацию за выполненные работы. С 2012 года этой услугой воспользовались 1637 жителей региона.

Владимир Чаюк подчеркнул, что помощь ветеранам оказывается на протяжении всего года, но к маю власти традиционно проводят черту и смотрят, что из запланированного было выполнено, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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