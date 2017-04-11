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05:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Красочное шоу «Мисс Студенчество Саха Дальний Восток» пройдет в Хабаровске 22 апреля

За корону победительницы будут бороться восемь самых красивых девушек.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Дальневосточный конкурс «Мисс Студенчество Саха Дальний Восток», объединяющий лучших представительниц региона, пройдет в Хабаровске 22 апреля. Это будет красивое постановочное шоу, во время которого зрители увидят восемь участниц во всей красе. Также будет проводиться интернет-голосование, которое выявит красавицу в номинации «Мисс Зрительских Симпатий», сообщили ИА AmurMedia в землячестве Республики Саха (Якутия) в Хабаровском крае «Хардыы».

В конкурсе примут участие девушки-студентки, прошедшие кастинг, которые представляют Якутск, Благовещенск, Владивосток и Хабаровск. Восемь самых красивых девушек будут бороться за корону победительницы.

— Конкурс проводился дистанционно, т.к. участницы проживают в разных городах. На протяжении двух месяцев конкурсантки участвовали в фотосессиях в своем городе по разным тематикам. За два дня до конкурса участницы приедут в Хабаровск для подготовки к финальному шоу, — рассказали организаторы шоу.

Финальное шоу пройдет 22 апреля. Участницам предстоит поразить жюри своей красотой, костюмами, талантом, а также проявить свои интеллектуальные способности. Конкурс «Мисс Студенчество Саха Дальний Восток» ставит перед собой цель укрепления и развития отношений между городами Дальнего Востока в сфере культуры и творчества.

Конкурс красоты и таланта «Мисс Студенчество Саха Дальний Восток» проводится в первый раз, но, тем не менее, организаторы данного конкурса имеют опыт проведения подобного мероприятия. На протяжении нескольких лет проводился конкурс «Мисс Саха Хабаровск», в котором принимали участие студентки из Республики Саха (Якутия) обучающиеся в краевой столице. В этом году землячество Республики Саха (Якутия) в Хабаровском крае «Хардыы» получила возможность расширить масштабы конкурса и провести его с дальневосточным размахом.

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