Красочное шоу «Мисс Студенчество Саха Дальний Восток» пройдет в Хабаровске 22 апреля
За корону победительницы будут бороться восемь самых красивых девушек.
За корону победительницы будут бороться восемь самых красивых девушек.
Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.
Дальневосточный конкурс «Мисс Студенчество Саха Дальний Восток», объединяющий лучших представительниц региона, пройдет в Хабаровске 22 апреля. Это будет красивое постановочное шоу, во время которого зрители увидят восемь участниц во всей красе. Также будет проводиться
В конкурсе примут участие
— Конкурс проводился дистанционно, т.к. участницы проживают в разных городах. На протяжении двух месяцев конкурсантки участвовали в фотосессиях в своем городе по разным тематикам. За два дня до конкурса участницы приедут в Хабаровск для подготовки к финальному шоу, — рассказали организаторы шоу.
Финальное шоу пройдет 22 апреля. Участницам предстоит поразить жюри своей красотой, костюмами, талантом, а также проявить свои интеллектуальные способности. Конкурс «Мисс Студенчество Саха Дальний Восток» ставит перед собой цель укрепления и развития отношений между городами Дальнего Востока в сфере культуры и творчества.
Конкурс красоты и таланта «Мисс Студенчество Саха Дальний Восток» проводится в первый раз, но, тем не менее, организаторы данного конкурса имеют опыт проведения подобного мероприятия. На протяжении нескольких лет проводился конкурс «Мисс Саха Хабаровск», в котором принимали участие студентки из Республики Саха (Якутия) обучающиеся в краевой столице. В этом году землячество Республики Саха (Якутия) в Хабаровском крае «Хардыы» получила возможность расширить масштабы конкурса и провести его с дальневосточным размахом.