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05:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На благоустройство кладбища «Бадалык» потратят почти 25 млн рублей

Выделенные деньги пойдут на вывоз мусора и ремонт дорог.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Благоустройство красноярского кладбища «Бадалык» обойдется городскому бюджету в 24,8 млн рублей. Об этом стало известно в ходе выездного заседания совета по вопросам похоронного дела при администрации.

«На наведение порядка на Бадалыке (вывоз снега и мусора, ремонт основных дорог, ограждений, обрезку деревьев, содержание мест общего пользования, клумб, аллей, цветников) в прошлом году выделяли 15 миллионов на весь год, в этом году — 24 миллиона 800 тысяч. Работа на кладбище ведется очень активно: отремонтировали туалеты, вывезли полторы тысячи тонн мусора, обустроили контейнерные площадки. На днях появятся новые указатели с номерами секторов, аншлаги, чтобы было легче ориентироваться. Серьезная работа будет проведена по оптимизации площадок для складирования мусора. С помощью специалистов их не только обновят, но и расположат так, чтобы это было удобно горожанам, посещающим могилы близких», — цитирует секретаря совета Александра Михайлова пресс-служба мэрии Красноярска.

В ходе инспекции общественники выявили ряд самых насущных проблем. По мнению активистов, наиболее проблемные вопросы — несанкционированные свалки за территорией кладбища и незаконная торговля рядом с ним. На совещании было принято решение пересчитать все павильоны, провести ревизию прилегающих к кладбищу земель и закрепить ответственных за наведение порядка.

В мэрии добавили, что в ближайшее время будет объявлена общегородская акция «Неделя памяти». В рамках мероприятия красноярцы очистят кладбища от мусора и озеленят их. Всех пришедших обеспечат нужным инвентарем и фронтом работ.

Площадь кладбища «Бадалык» — 224 га. Весь погост разбит на 222 сектора, в том числе 8 воинских, 6 вероисповедальных и 13 родовых. На кладбище похоронены многие известные жители и уроженцы Красноярска.

Напомним, в прошлом году жители жаловались на плохое состояние «Бадалыка». Некоторые кучи мусора достигали двухметровой высоты. Ответственный за уборку подрядчик заявил, что очистка кладбища для него убыточна.

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