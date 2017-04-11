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05:18 (мск), источник: Вести Приморье

Лариса Белоброва встретится со студентами Владивостока

Лариса Белоброва с радостью восприняла приглашение вуза пообщаться с будущими бакалаврами и магистрами, поделиться своей историей профессионального успеха в театре, кино, поговорить о новых и любимых постановках и просто «за жизнь».

Лариса Белоброва, заслуженная артистка РФ, талантливый, открытый человек, одна из самых известных женщин Приморья, встретится со студентами ВГУЭС. Встреча состоится в зале Ученого совета ВГУЭС 13 апреля в 13.30. Как сообщили организаторы, Лариса Дмитриевна с радостью восприняла приглашение вуза пообщаться с будущими бакалаврами и магистрами, поделиться своей историей профессионального успеха в театре, кино, поговорить о новых и любимых постановках и просто «за жизнь».

Напомним, Лариса Белоброва, хотя и перебралась вслед за мужем, экс-губернатором Приморского края, на жительство в столицу, связи с родным Приморьем не теряет, продолжает играть в театре им. Горького, в том числе, культовом спектакле «Товарищ», который на протяжении многих лет идет с неизменным аншлагом. Белоброва исполняет главную роль — великой княжны Татьяны Петровны. Среди других ярких ролей — Даша в спектакле «Жена, Любовница, Сиделка», Цейтл, дочь Тевье («Поминальная молитва»), Клементина («Забыть Герострата»), Бабакина («Иванов»), Джейн Уорзингтон («№ 13 или Безумная ночь»).

Встреча с заслуженной артисткой РФ Ларисой Белобровой проводится в формате проекта «Приглашенный спикер», в рамках которого перед студентами университета выступают эффективные представители топ-менеджмента ведущих российских предприятий и организаций, добившиеся серьезных успехов в бизнесе, в управлении компанией.

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