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05:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Несколько улиц Хабаровска частично перекроют на время ремонта теплотрасс

Замена коммуникаций будет производиться в течение месяца.

Источник: РИА "Новости"

На теплый сезон в Хабаровске запланирована замена около 10 километров тепловых магистралей. Во время ремонтных работ несколько улиц будут частично перекрыты, а перекресток Ленина и Запарина планируют закрыть полностью. Об этом в эфире программы «Утро с Губернией» сообщил директор Хабаровской теплосетевой компании (филиал АО «ДГК») Сергей Нехороших.

По предварительным данным, отопительный сезон в краевом центре будет завершен 1 мая. После этого начнутся ремонтные работы, которые, как утверждают специалисты ХТСК, позволят безаварийно пройти будущую зиму.

«Ремонт планируется провести на углу Ленина — Запарина, перекресток будет закрыт полностью. Планируется также частично закрыть одну полосу по улице Слободской до Гамарника. Кроме того, частично будут закрыты улицы Тихоокеанская, Уборевича. Точные сроки работ пока не известны. Технологические сроки, необходимые для замены оборудования, [составляют] не менее месяца», — рассказал Сергей Нехороших.

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