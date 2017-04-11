Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Приезжие скупают новые квартиры в Москве
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: идущий в Корею авианосец США совершит беспрецедентный маневр
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
05:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Электронные письма можно писать адресатам в СИЗО № 1 в Иркутске

К системе «ФСИН-Письмо» подключен следственный изолятор № 1 в Иркутске.

Следственный изолятор № 1 в Иркутске подключен к всероссийской системе «ФСИН-Письмо». Как сообщает 10 апреля 2017 года ГУФСИН России по Иркутской области, сервис позволяет вести электронную переписку с людьми, содержащимися в следственном изоляторе, в том числе высылать фотографии.

Письмо в следственный изолятор можно отправить с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Письмо до адресата доставят в срок до 3 дней (без учета выходных и праздничных дней). Все электронные письма, как и обычные, проходят обязательную цензуру.

Содержащемуся в СИЗО письмо доставят в распечатанном виде. Ответ может быть направлен в виде отсканированной копии рукописного письма. Воспользоваться услугами сервиса можно на сайте службы отправки электронных сообщений «ФСИН-Письмо» — fsin-pismo.ru.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
Стрельбу в школе США устроил муж учительницы начальных классов
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
Американцы объяснили задержание российского программиста
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Юсуфзаи стала самой молодой посланницей мира в истории ООН
В ходе протеста в Венесуэле пострадали около 60 человек
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь