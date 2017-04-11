Электронные письма можно писать адресатам в СИЗО № 1 в Иркутске

Следственный изолятор № 1 в Иркутске подключен к всероссийской системе «ФСИН-Письмо». Как сообщает 10 апреля 2017 года ГУФСИН России по Иркутской области, сервис позволяет вести электронную переписку с людьми, содержащимися в следственном изоляторе, в том числе высылать фотографии.

Письмо в следственный изолятор можно отправить с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Письмо до адресата доставят в срок до 3 дней (без учета выходных и праздничных дней). Все электронные письма, как и обычные, проходят обязательную цензуру.