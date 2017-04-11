Электронные письма можно писать адресатам в СИЗО № 1 в Иркутске
К системе «ФСИН-Письмо» подключен следственный изолятор № 1 в Иркутске.
К системе «ФСИН-Письмо» подключен следственный изолятор № 1 в Иркутске.
Следственный изолятор № 1 в Иркутске подключен к всероссийской системе «ФСИН-Письмо». Как сообщает 10 апреля 2017 года ГУФСИН России по Иркутской области, сервис позволяет вести электронную переписку с людьми, содержащимися в следственном изоляторе, в том числе высылать фотографии.
Письмо в следственный изолятор можно отправить с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Письмо до адресата доставят в срок до 3 дней (без учета выходных и праздничных дней). Все электронные письма, как и обычные, проходят обязательную цензуру.
Содержащемуся в СИЗО письмо доставят в распечатанном виде. Ответ может быть направлен в виде отсканированной копии рукописного письма. Воспользоваться услугами сервиса можно на сайте службы отправки электронных сообщений «ФСИН-Письмо» —