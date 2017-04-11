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05:48 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье ухудшилось качество питьевой воды

Качество воды ухудшилось в Приморском крае в марте, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как информирует Роспотребнадзор, процент некачественных проб составил 1,67%. В предыдущие месяцы этот процент составлял примерно 1,12%. Впрочем, оснований для беспокойства нет. Специалисты оценивают опасность воды как среднюю.

К слову, на каждой площадке водных очистных сооружений работают производственные лаборатории, которые осуществляют ежедневный контроль качества воды на всех этапах ее очистки от водохранилища до выхода с очистных сооружений перед подачей в распределительные сети водопровода. Для каждой лаборатории разработана программа контроля, согласованная с Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Каждый день исследуется 14 показателей качества воды и ежемесячно дополнительно 26 показателей. Отдельные показатели контролируются каждый час, другие каждые два часа. Кроме того, на предприятии имеется Центральная лаборатория, которая контролирует качество воды в распределительных сетях Владивостока и на островных территориях. Ежедневно производится отбор проб в 20 контрольных точках.

Михаил Грач.

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