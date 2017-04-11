Новосибирцам предложили поучаствовать в «космическом забеге» на набережной
Участникам предлагают преодолеть дистанции протяжённостью 1957 метров, сообщает
Участникам предлагают преодолеть дистанции протяжённостью 1957 метров, сообщает
Новосибирцам предложили поучаствовать в «космическом забеге», сообщает
«Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяжённостью 1957 метров», —говорится в сообщении.
Регистрация участников пройдет с 12.30 до 13.30, общая разминка — с 13.30 до 14.00, старт забега — в 14.00.