Новосибирцам предложили поучаствовать в «космическом забеге» на набережной

Новосибирцам предложили поучаствовать в «космическом забеге», сообщает пресс-служба мэрии. «Волонтёрский космический забег» пройдет 12 апреля в 14 часов дня на Михайловской.

«Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяжённостью 1957 метров», —говорится в сообщении.

Регистрация участников пройдет с 12.30 до 13.30, общая разминка — с 13.30 до 14.00, старт забега — в 14.00.