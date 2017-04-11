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07:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцам предложили поучаствовать в «космическом забеге» на набережной

Участникам предлагают преодолеть дистанции протяжённостью 1957 метров, сообщает пресс-служба мэрии.

Новосибирцам предложили поучаствовать в «космическом забеге», сообщает пресс-служба мэрии. «Волонтёрский космический забег» пройдет 12 апреля в 14 часов дня на Михайловской.

«Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяжённостью 1957 метров», —говорится в сообщении.

Регистрация участников пройдет с 12.30 до 13.30, общая разминка — с 13.30 до 14.00, старт забега — в 14.00.

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