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07:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфу ждут дождливые выходные

Первый ливень в город придет в субботу.

На этой неделе в столицу Башкирии придет настоящая весна с ливнями и дождями. Как сообщают синоптики, со вторника по среду по городу установится относительно теплая погода с температурой воздуха до +16 градусов тепла (в среду вечером).

Ближе к выходным к теплу добавятся и первые дожди. Так, в пятницу вечером и в субботу следует ожидать настоящего ливня. Температура воздуха, при этом, сохранится на том же уровне. В воскресенье — снова дожди и небольшое похолодание до +7.

Настоящая же жара с температурой под +25 придет в Уфу в последнюю неделю апреля.

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