«Тотальный диктант» в Иркутске написали 1800 человек

По предварительным подсчетам, в акции «Тотальный диктант» приняли участие 1800 иркутян. Об этом сообщают организаторы.

В этом году впервые диктант прошел на таком большом количестве площадок Были задействованы вузы, школы, библиотеки, а так же такие необычные площадки как ледокол Ангара, станция ГЖС, аэропорт, астрономическая обсерватория. Также диктант написали пассажиры авиарейса Иркутск-Москва.

Результаты диктанта станет известны не ранее 12 апреля. Награждение отличников состоится 25 апреля.