«Тотальный диктант» в Иркутске написали 1800 человек
В этом году в Иркутске было рекордное
В этом году в Иркутске было рекордное
По предварительным подсчетам, в акции «Тотальный диктант» приняли участие 1800 иркутян. Об этом сообщают организаторы.
В этом году впервые диктант прошел на таком большом количестве площадок Были задействованы вузы, школы, библиотеки, а так же такие необычные площадки как ледокол Ангара, станция ГЖС, аэропорт, астрономическая обсерватория. Также диктант написали пассажиры авиарейса
Результаты диктанта станет известны не ранее 12 апреля. Награждение отличников состоится 25 апреля.