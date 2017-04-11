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06:41 (мск), источник: АиФ Иркутск

«Тотальный диктант» в Иркутске написали 1800 человек

В этом году в Иркутске было рекордное кол-во площадок, на которых писали диктант.

По предварительным подсчетам, в акции «Тотальный диктант» приняли участие 1800 иркутян. Об этом сообщают организаторы.

В этом году впервые диктант прошел на таком большом количестве площадок Были задействованы вузы, школы, библиотеки, а так же такие необычные площадки как ледокол Ангара, станция ГЖС, аэропорт, астрономическая обсерватория. Также диктант написали пассажиры авиарейса Иркутск-Москва.

Результаты диктанта станет известны не ранее 12 апреля. Награждение отличников состоится 25 апреля.

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