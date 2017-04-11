Новокузнечанин может отправиться в тюрьму вместо армии
Молодой человек не появлялся в военкомате с апреля 2015 года.
Молодой человек не появлялся в военкомате с апреля 2015 года.
23-летний житель Кузнецкого района Новокузнецка стал фигурантом уголовного дела
Молодого человека предупреждали об уголовной ответственности, сообщает
Теперь 23-летнего новокузнечанина буду судить по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы». Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.