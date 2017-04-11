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06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Новокузнечанин может отправиться в тюрьму вместо армии

Молодой человек не появлялся в военкомате с апреля 2015 года.

23-летний житель Кузнецкого района Новокузнецка стал фигурантом уголовного дела из-за уклонения от прохождения воинской службы.

Молодого человека предупреждали об уголовной ответственности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. Несмотря на это призывник не являлся в военкомат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, с апреля 2015. Молодой человек получал повестки, но игнорировал требования о явке.

Теперь 23-летнего новокузнечанина буду судить по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы». Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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