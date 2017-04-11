Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидается в столичном регионе 11 апреля

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться вдали от активных атмосферных фронтов, лишь к вечеру с запада подойдет очередной атмосферный фронт и начнется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице от плюс 15 до плюс 17 градусов, по области от 12 до 17 градусов тепла. Сохранится умеренный юго-западный ветер, с порывами во второй половине дня до 12−15 м/с. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 50%», — говорится в сообщении.