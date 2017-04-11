Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидается в столичном регионе 11 апреля
Небольшой дождь и температура воздуха до 17 градусов тепла ожидается в Москве и Московской области во вторник, 11 апреля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Небольшой дождь и температура воздуха до 17 градусов тепла ожидается в Москве и Московской области во вторник, 11 апреля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться вдали от активных атмосферных фронтов, лишь к вечеру с запада подойдет очередной атмосферный фронт и начнется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице от плюс 15 до плюс 17 градусов, по области от 12 до 17 градусов тепла. Сохранится умеренный
Синоптики отмечают, что атмосферное давление понизится, и это станет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей. Ухудшение самочувствия возможно у людей с