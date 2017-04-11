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06:45 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидается в столичном регионе 11 апреля

Небольшой дождь и температура воздуха до 17 градусов тепла ожидается в Москве и Московской области во вторник, 11 апреля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Источник: AP 2017

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться вдали от активных атмосферных фронтов, лишь к вечеру с запада подойдет очередной атмосферный фронт и начнется небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице от плюс 15 до плюс 17 градусов, по области от 12 до 17 градусов тепла. Сохранится умеренный юго-западный ветер, с порывами во второй половине дня до 12−15 м/с. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 50%», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление понизится, и это станет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей. Ухудшение самочувствия возможно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с неустойчивым артериальным давлением.

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