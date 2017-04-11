Велосипедистов Перми приглашают на вечерние прогулки
Заезд начнётся от
Заезд начнётся от
Велосипедисты Перми начинают еженедельные вечерние прогулки. Всех желающих ждут 14 апреля в 21.00 у
«Наше движение существует уже не первый год, — рассказал организатор Никита Ежов. — Иногда во время заездов мы проводим экологические акции, собираем мусор. Прогулки проходят каждую пятницу».
14 апреля велосипедисты планируют проехать 22 км. Предусмотрены три остановки на отдых: возле ТЦ «Домино», на улице Таджикская и на остановке «Дом моделей».
Финишировать будут в полночь у
Участники сообщества рекомендуют взять с собой на велопрогулку фонарик, удобную одежду и защиту (шлем, перчатки, наколенники