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06:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

Велосипедистов Перми приглашают на вечерние прогулки

Заезд начнётся от Театра-Театра в пятницу, 14 апреля.

Велосипедисты Перми начинают еженедельные вечерние прогулки. Всех желающих ждут 14 апреля в 21.00 у Театра-Театра. При себе нужно иметь велосипед.

«Наше движение существует уже не первый год, — рассказал организатор Никита Ежов. — Иногда во время заездов мы проводим экологические акции, собираем мусор. Прогулки проходят каждую пятницу».

14 апреля велосипедисты планируют проехать 22 км. Предусмотрены три остановки на отдых: возле ТЦ «Домино», на улице Таджикская и на остановке «Дом моделей».

Финишировать будут в полночь у Театра-Театра.

Участники сообщества рекомендуют взять с собой на велопрогулку фонарик, удобную одежду и защиту (шлем, перчатки, наколенники и т. п.), а также по желанию любимую музыку.

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