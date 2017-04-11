Новосибирцев попросили отдать детям-сиротам зарплату за день

Директор Ояшинского детского дома Любовь Присмакина и руководитель детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали об акции «День работы за день заботы».

В чем суть проекта? Что будет конкретно сделано для детского дома?

11 апреля пройдет ежегодная акция, её суть в том, что мы приглашаем любого человека перевести свои рабочие часы в часы заботы. Сделать пожертвование, подсчитав стоимость трудочаса, и перевести некоторые свои заработанные часы в фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В прошлом году мы собрали чуть более 1 миллиона рублей всего за 1 день. Все средства были направлены на оплату труда няням и воспитателям, которые ухаживают за детьми в больницах и лечебных стационарах. В этом году мы решили отправить деньги в Ояшинский детский-дом интернат. Там проживают более 400 детей, которые находятся в статусе оставшихся без попечения родителей.

Давайте поговорим про детский дом. В нем сейчас находятся более 400 детей. Чего не хватает сейчас?