Новосибирцев попросили отдать детям-сиротам зарплату за день
«День работы за день заботы». Проект под таким названием создали в Новосибирске.
«День работы за день заботы». Проект под таким названием создали в Новосибирске.
Директор Ояшинского детского дома Любовь Присмакина и руководитель детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали об акции «День работы за день заботы».
В чем суть проекта? Что будет конкретно сделано для детского дома?
11 апреля пройдет ежегодная акция, её суть в том, что мы приглашаем любого человека перевести свои рабочие часы в часы заботы. Сделать пожертвование, подсчитав стоимость трудочаса, и перевести некоторые свои заработанные часы в фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В прошлом году мы собрали чуть более 1 миллиона рублей всего за 1 день. Все средства были направлены на оплату труда няням и воспитателям, которые ухаживают за детьми в больницах и лечебных стационарах. В этом году мы решили отправить деньги в Ояшинский
Давайте поговорим про детский дом. В нем сейчас находятся более 400 детей. Чего не хватает сейчас?
Сейчас не хватает средств на обучение персонала. Мы хотим внести
Сейчас есть достаточно знаний о психологии сиротства, есть методы, которые объясняют, как надо
Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в проекте?
Вы можете зайти на сайт, заполняете калькулятор, получаете расчёты и можете сделать пожертвования. Они сразу же приходят в фонд «Солнечный город». 12 апреля мы уже будем знать, какую сумму мы собрали. Часть средств мы направим на обучение работников Ояшинского детского дома. Часть денег пойдет на создание дополнительных игровых зон и групп.