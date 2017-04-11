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07:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев попросили отдать детям-сиротам зарплату за день

«День работы за день заботы». Проект под таким названием создали в Новосибирске.

Директор Ояшинского детского дома Любовь Присмакина и руководитель детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали об акции «День работы за день заботы».

В чем суть проекта? Что будет конкретно сделано для детского дома?

11 апреля пройдет ежегодная акция, её суть в том, что мы приглашаем любого человека перевести свои рабочие часы в часы заботы. Сделать пожертвование, подсчитав стоимость трудочаса, и перевести некоторые свои заработанные часы в фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В прошлом году мы собрали чуть более 1 миллиона рублей всего за 1 день. Все средства были направлены на оплату труда няням и воспитателям, которые ухаживают за детьми в больницах и лечебных стационарах. В этом году мы решили отправить деньги в Ояшинский детский-дом интернат. Там проживают более 400 детей, которые находятся в статусе оставшихся без попечения родителей.

Давайте поговорим про детский дом. В нем сейчас находятся более 400 детей. Чего не хватает сейчас?

Сейчас не хватает средств на обучение персонала. Мы хотим внести семейно-ориентированный подход, чтобы дети чувствовали себя приближено к семейным условиям. Сейчас важно, чтобы дети, помимо качественной реабилитации, получили и некую семейно-ориентированную модель, которую в дальнейшем они смогли бы воспроизвести. Обучение специалистов — один из важных элементов проекта. Люди должны иначе относиться к детям, более заботливо, они должны стать близкими взрослыми. Мы не говорим, что сейчас в детском доме воспитатели и персонал относятся к плохо к воспитанникам. Просто сама система предполагает другие форматы взаимоотношения.

Сейчас есть достаточно знаний о психологии сиротства, есть методы, которые объясняют, как надо по-другому относиться к детям. Мы рассматриваем этот этап как новый в развитии учреждений, которые помогают детям, оставшимся без попечения родителей.

Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в проекте?

Вы можете зайти на сайт, заполняете калькулятор, получаете расчёты и можете сделать пожертвования. Они сразу же приходят в фонд «Солнечный город». 12 апреля мы уже будем знать, какую сумму мы собрали. Часть средств мы направим на обучение работников Ояшинского детского дома. Часть денег пойдет на создание дополнительных игровых зон и групп.

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