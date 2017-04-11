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07:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новый детский сад открылся в Ленинском районе Новосибирска

10 апреля открылся детский сад «Егорка», расположенный в «Дивногорском» жилмассиве Ленинского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Reuters

Новый детский сад открылся в Ленинском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба мэрии.

Детсад является вторым корпусом МАДОУ № 555, его воспитанниками стали 180 юных жителей микрорайона от 2 до 7 лет, первые из них начали посещать новое дошкольное учреждение уже в конце марта.

«Мне часто задают вопрос — как поступать с детьми младше трех лет? Конкретно в этом детском саду введена одна ясельная группа, еще три — в саду микрорайона «Новомарусино». Решение этой проблемы мы тоже держим на контроле, и такие возможности для семей с детьми есть уже во многих районах Новосибирска, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Детский сад № 555 состоит из двух корпусов («Машенька» — в «Новомарусино» и «Егорка» — в «Дивногорском») и в целом рассчитан на 400 воспитанников (21 группу). Объект был построен в рамках федеральной программы «Жилище» по подпрограмме комплексной застройки территорий. Строительством детского сада в микрорайоне «Дивногорский» занимался ООО «Инвестстрой».

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