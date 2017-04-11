Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Портрет смертника: кем были взорвавшиеся в России террористы
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Уйгурская проблема Китая
10Последствия циклона «Дебби»
07:40 (мск), источник: VN.ru

Скупую автоледи заставили заплатить жертвам ДТП

Покалечившая ребенка и пенсионерку женщина-водитель выплатила им 126 тысяч рублей за моральный вред. Она всячески уклонялась от оплаты, и для взыскания пришлось привлечь судебных приставов, сообщает УФССП по Новосибирской области.

44-летняя гражданка М., управляя автомобилем, превысила скорость и сбила переходивших дорогу бабушку и внука. Пострадавшим был нанесен существенный ущерб здоровью. Однако автоледи виновной себя не признала и после вступления в силу решения суда о компенсации вреда принципиально решила не оплачивать долг.

В итоге дело была передано на исполнение судебным приставам по Куйбышевскому и Барабинскому районам. Они установили, что должница нигде не работает, по адресу регистрации не проживает, скрывается у своей матери и имущества, которое можно было бы изъять, не имеет. Однако выяснилось, что супруг неплательщицы владеет двумя машинами — внедорожником Ford Explorer и кроссовером Infiniti FX35 2003 года выпуска.

Приставы решили через суд взыскать долю должницы из совместно нажитого имущества. В ответ гражданка М. явилась в отдел судебных приставов с претензиями. «После волны негодования, осознав, что избежать взыскания не получится, должница на следующий день погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», — рассказали VN.ru в УФССП.

В мае 2016 года другая автоледи, сбившая 8-летнего ребенка в Новосибирске, отделалась штрафом в 5 тысяч рублей. 55-летняя владелица Toyota RAV4 сбила девочку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. В результате ДТП ребенок получил сотрясение мозга и травму сустава. Смягчающими обстоятельствами суд назвал отсутствие предыдущих нарушений и возмещение морального вреда родителям девочки в сумме 35 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кроссовки, алкоголь и апельсины подорожали в Новосибирске
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
КНДР обещает принять «решительные меры» против США
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Кабмин расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС в РФ
В США объяснили задержание российского программиста
Тренер сборной Аргентины по футболу Бауса отправлен в отставку
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь