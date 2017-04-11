Скупую автоледи заставили заплатить жертвам ДТП

44-летняя гражданка М., управляя автомобилем, превысила скорость и сбила переходивших дорогу бабушку и внука. Пострадавшим был нанесен существенный ущерб здоровью. Однако автоледи виновной себя не признала и после вступления в силу решения суда о компенсации вреда принципиально решила не оплачивать долг.

В итоге дело была передано на исполнение судебным приставам по Куйбышевскому и Барабинскому районам. Они установили, что должница нигде не работает, по адресу регистрации не проживает, скрывается у своей матери и имущества, которое можно было бы изъять, не имеет. Однако выяснилось, что супруг неплательщицы владеет двумя машинами — внедорожником Ford Explorer и кроссовером Infiniti FX35 2003 года выпуска.

Приставы решили через суд взыскать долю должницы из совместно нажитого имущества. В ответ гражданка М. явилась в отдел судебных приставов с претензиями. «После волны негодования, осознав, что избежать взыскания не получится, должница на следующий день погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», — рассказали VN.ru в УФССП.

В мае 2016 года другая автоледи, сбившая 8-летнего ребенка в Новосибирске, отделалась штрафом в 5 тысяч рублей. 55-летняя владелица Toyota RAV4 сбила девочку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. В результате ДТП ребенок получил сотрясение мозга и травму сустава. Смягчающими обстоятельствами суд назвал отсутствие предыдущих нарушений и возмещение морального вреда родителям девочки в сумме 35 тысяч рублей.