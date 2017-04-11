Южноуральские кайтеры открыли новый сезон
Они настолько суровы, что даже на концерты прибывают по воздуху и льду.
Они настолько суровы, что даже на концерты прибывают по воздуху и льду.
Челябинские кайтеры настолько суровы, что даже на концерты прибывают по воздуху и льду.
На реке Миасс тает лед, а южноуральцы открывают
Основная идея — показать, что челябинские кайтеры настолько суровы, что даже на концерты прибывают по воздуху и льду. Поэтому и съемки ролика проводили рядом с филармонией, органным залом и историческим музеем. Однако авторы видео предупредили зрителей: опасные трюки выполнены профессионалами, повторять их опасно для жизни. К слову, экстремалы регулярно изумляют южноуральцев. Они уже освоили конеборд, хаскоборд и пескоборд.
Не пытайтесь повторить — трюк выполнен профессионалами.