Южноуральские кайтеры открыли новый сезон

Челябинские кайтеры настолько суровы, что даже на концерты прибывают по воздуху и льду.

На реке Миасс тает лед, а южноуральцы открывают кайт-сезон. Спортсмены поймали попутный ветер и прокатились по реке в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Основная идея — показать, что челябинские кайтеры настолько суровы, что даже на концерты прибывают по воздуху и льду. Поэтому и съемки ролика проводили рядом с филармонией, органным залом и историческим музеем. Однако авторы видео предупредили зрителей: опасные трюки выполнены профессионалами, повторять их опасно для жизни. К слову, экстремалы регулярно изумляют южноуральцев. Они уже освоили конеборд, хаскоборд и пескоборд.