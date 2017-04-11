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07:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральские кайтеры открыли новый сезон

Они настолько суровы, что даже на концерты прибывают по воздуху и льду.

Челябинские кайтеры настолько суровы, что даже на концерты прибывают по воздуху и льду.

На реке Миасс тает лед, а южноуральцы открывают кайт-сезон. Спортсмены поймали попутный ветер и прокатились по реке в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Основная идея — показать, что челябинские кайтеры настолько суровы, что даже на концерты прибывают по воздуху и льду. Поэтому и съемки ролика проводили рядом с филармонией, органным залом и историческим музеем. Однако авторы видео предупредили зрителей: опасные трюки выполнены профессионалами, повторять их опасно для жизни. К слову, экстремалы регулярно изумляют южноуральцев. Они уже освоили конеборд, хаскоборд и пескоборд.

Не пытайтесь повторить — трюк выполнен профессионалами.

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