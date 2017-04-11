Полиция сообщила о ликвидации блокадного редута в Луганской области

Ранее сообщалось, что в понедельник, 10 апреля, в дежурную часть Попаснянского отдела полиции обратились работники «Укрзализныци» с сообщением о том, что при осуществлении рабочей группой объезда железнодорожных путей они были остановлены активистами блокады, которые не позволили им продолжить работу по обследованию целостности железнодорожных путей.

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Участники торговой блокады в Донбассе демонтировали редут в Попаснянском районе Луганской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

«Задокументировав факт препятствования работы работникам “Укрзализныци”, сотрудники полиции и активисты блокады пришли к согласию, что на данный момент отсутствует целесообразность функционирования так называемого редута “Богдан” и пребывание в нем участников блокады», — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что было принято совместное решение с целью выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны обустроить общественный пункт наблюдения с участием активистов на железнодорожной станции «Светланово».

Отметим, ранее в Штабе блокады заявили, что «нацгвардейцы вместе с титушками разгромили лагерь редута» и задержали группу активистов. Они также заявили, что «в ближайшее время редут будет восстановлен».

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

На экстренном заседании 15 марта СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока «национализированные» предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.