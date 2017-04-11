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10:27 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На станциях МЦК начали обозначать место остановки последнего вагона

Для удобства пассажиров используется красная напольная разметка и наклейки.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На платформах Московского центрального кольца начали обозначать место остановки последнего вагона. Разметку уже можно увидеть на станции Локомотив, а до конца апреля она появится на всех станциях МЦК.

Место остановки последнего вагона поезда выделят красной напольной разметкой. А на колонне рядом и шумозащитном экране будет размещена наклейка «Остановка последнего вагона».

«Платформы на Московском центральном кольце удлинённые и рассчитаны на поезда с большим числом вагонов. Разметка позволит пассажирам лучше ориентироваться во время посадки», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

Знаки «Остановка первого вагона» были установлены на всех станциях МЦК ещё с момента запуска.

Недавно на Московском центральном кольце запустили первые реверсивные турникеты. Эксперимент проходит на четырёх станциях — Лихоборах, Окружной, Крымской и Коптеве. В утренние часы пик большинство турникетов работают на вход, а в вечерние — на выход.

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