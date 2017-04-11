На станциях МЦК начали обозначать место остановки последнего вагона

На платформах Московского центрального кольца начали обозначать место остановки последнего вагона. Разметку уже можно увидеть на станции Локомотив, а до конца апреля она появится на всех станциях МЦК.

Место остановки последнего вагона поезда выделят красной напольной разметкой. А на колонне рядом и шумозащитном экране будет размещена наклейка «Остановка последнего вагона».