На станциях МЦК начали обозначать место остановки последнего вагона
Для удобства пассажиров используется красная напольная разметка и наклейки.
Для удобства пассажиров используется красная напольная разметка и наклейки.
На платформах Московского центрального кольца начали обозначать место остановки последнего вагона. Разметку уже можно увидеть на станции Локомотив, а до конца апреля она появится на всех станциях МЦК.
Место остановки последнего вагона поезда выделят красной напольной разметкой. А на колонне рядом и шумозащитном экране будет размещена наклейка «Остановка последнего вагона».
«Платформы на Московском центральном кольце удлинённые и рассчитаны на поезда с большим числом вагонов. Разметка позволит пассажирам лучше ориентироваться во время посадки», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.
Знаки «Остановка первого вагона» были установлены на всех станциях МЦК ещё с момента запуска.
Недавно на Московском центральном кольце запустили первые реверсивные турникеты. Эксперимент проходит на четырёх станциях — Лихоборах, Окружной, Крымской и Коптеве. В утренние часы пик большинство турникетов работают на вход, а в вечерние — на выход.