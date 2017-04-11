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07:19 (мск), источник: Om1.ru

В Омске рекламный щит разместили на тротуаре

Прокуратура предупреждает, что ответственность может понести не только владелец конструкции, но и департамент имущественных отношений, а также ГИБДД.

Прокуратура Омской области объявила, что после сообщения СМИ организовала проверку по поводу рекламного щита, расположенного на тротуаре у перекрёстка улиц Воровского и 1-й Трамвайной.

Ведомство предупреждает: установка рекламной конструкции с нарушениями требований технического регламента — это административное правонарушение. За это юридическому лицу грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.

Кроме того, прокуратура даст правовую оценку действиям департамента имущественных отношений Омска и городского подразделения ГИБДД. Закон предписывает этим органам контролировать установку рекламных конструкций.

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