Московский метрополитен подготовил тематический билет к запуску поезда «Москва»
На лицевой стороне билета изображён поезд «Москва», а на обратной —
На лицевой стороне билета изображён поезд «Москва», а на обратной —
14 апреля поезд нового поколения «Москва» выйдет на
На лицевой стороне билета изображён поезд «Москва», а на обратной —
Поезд «Москва» на 15 процентов вместительнее составов старых серий — он может перевозить до двух тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проёмы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30 процентов, а для инвалидных колясок добавили специальные места.
Сейчас у пассажиров метрополитена есть возможность приобрести уникальные серийные билеты, посвящённые московскому параду трамваев. Специально к мероприятию разработали шесть видов дизайна проездных на одну поездку. «В этот раз мы увеличили количество проездных с изображениями ретротрамваев до 1,2 миллиона, чтобы как можно больше пассажиров смогли узнать об очередном параде, а также пополнить свои коллекции билетов», — рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
Парад, приуроченный к 118-летию трамвайного движения в Москве, пройдёт в ближайшую субботу, 15 апреля. Он начнётся с пробега колонны трамвайных вагонов по центральным улицам, а с 12:00 до 15:00 на Чистопрудном бульваре состоится основная часть торжества — выставка уникальных транспортных средств. В ней примут участие 16 трамваев. Среди них — запряжённая лошадьми конка XIX века, легендарный вагон «Ф» 1908 года выпуска, а также современный низкопольный вагон «Витязь-М».