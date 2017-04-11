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10:21 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Московский метрополитен подготовил тематический билет к запуску поезда «Москва»

На лицевой стороне билета изображён поезд «Москва», а на обратной — QR-код для скачивания мобильного приложения с технологией дополненной реальности.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

14 апреля поезд нового поколения «Москва» выйдет на Таганско-Краснопресненскую линию метро. В этот же день во всех кассах подземки начнут продавать проездные билеты «Единый», посвящённые запуску инновационного состава. Тематический проездной выпустили ограниченным тиражом — 600 тысяч экземпляров.

На лицевой стороне билета изображён поезд «Москва», а на обратной — QR-код для скачивания уникального мобильного приложения. Установив его, пользователи смогут с помощью камеры смартфона перенести цифровую модель поезда «Москва» в любую точку мира. Это стало возможно благодаря технологии дополненной реальности, использованной в приложении.

Поезд «Москва» на 15 процентов вместительнее составов старых серий — он может перевозить до двух тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проёмы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30 процентов, а для инвалидных колясок добавили специальные места.

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Сейчас у пассажиров метрополитена есть возможность приобрести уникальные серийные билеты, посвящённые московскому параду трамваев. Специально к мероприятию разработали шесть видов дизайна проездных на одну поездку. «В этот раз мы увеличили количество проездных с изображениями ретротрамваев до 1,2 миллиона, чтобы как можно больше пассажиров смогли узнать об очередном параде, а также пополнить свои коллекции билетов», — рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Парад, приуроченный к 118-летию трамвайного движения в Москве, пройдёт в ближайшую субботу, 15 апреля. Он начнётся с пробега колонны трамвайных вагонов по центральным улицам, а с 12:00 до 15:00 на Чистопрудном бульваре состоится основная часть торжества — выставка уникальных транспортных средств. В ней примут участие 16 трамваев. Среди них — запряжённая лошадьми конка XIX века, легендарный вагон «Ф» 1908 года выпуска, а также современный низкопольный вагон «Витязь-М».

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