Московский метрополитен подготовил тематический билет к запуску поезда «Москва»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

14 апреля поезд нового поколения «Москва» выйдет на Таганско-Краснопресненскую линию метро. В этот же день во всех кассах подземки начнут продавать проездные билеты «Единый», посвящённые запуску инновационного состава. Тематический проездной выпустили ограниченным тиражом — 600 тысяч экземпляров. На лицевой стороне билета изображён поезд «Москва», а на обратной — QR-код для скачивания уникального мобильного приложения. Установив его, пользователи смогут с помощью камеры смартфона перенести цифровую модель поезда «Москва» в любую точку мира. Это стало возможно благодаря технологии дополненной реальности, использованной в приложении.

Поезд «Москва» на 15 процентов вместительнее составов старых серий — он может перевозить до двух тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проёмы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30 процентов, а для инвалидных колясок добавили специальные места.

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