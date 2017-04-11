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07:24 (мск), источник: Newslab.ru

Названы выросшие цены продуктов для пасхального стола красноярцев

В первую очередь речь идет об основных ингредиентах кулича и пасхи.

Источник: Reuters

Цены на продукты для приготовления традиционных блюд праздничного пасхального стола в Красноярском крае за год увеличились на 3,49%. Об этом накануне праздника, который православные отметят 16 апреля, рассказали в пресс-службе Красстата.

В первую очередь речь идет об основных ингредиентах кулича и пасхи. Так, цена на жирный творог выросла на 10,19% (401,29 рубля за кг), сливочное масло выросло в цене на 26,24% (514,39 рубля за кг), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 11,02% (55,78 рубля за литр). Меньше всего поднялась в цене пшеничная мука — на 1,2% (34,56 рубля за кг).

При этом на сахар-песок цена упала 15,41% (47,66 рубля за килограмм), а на куриные яйца — на 4,43% (57,66 рубля за десяток).

Цена на кагор крепостью до 20%, который также считается традиционным напитком к пасхальному столу, выросла на 4,2% и в среднем по Красноярскому краю и составила 520,96 рубля за литр.

Также статистики рассказали о ценах на другие продукты, которые некоторые используют в Пасху. Так, в марте этого года цена за килограмм бескостной говядины составила 436,51 рубля; бескостной свинины — 378,46 рубля. Стоимость килограмма мяса охлажденных и мороженых кур равна 146,27 рубля, охлажденной и мороженой рыбы лососевых пород — 728 рублей.

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