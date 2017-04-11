Хабаровские автомобилисты разругались с Роснефтью из-за бензина

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Настоящая битва разразилась в Хабаровске из-за качества бензина на АЗС РН-Востокнефтепродукт. Автомобилисты уверены, что бензин не просто низкого качества, а по-настоящему губителен для топливной системы, раскручивая автолюбителей на дорогостоящие ремонты, а на АЗС все обвинения отвергают, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В соцсетях не стихает борьба хабаровских автолюбителей с АЗС Роснефти. Причина в качестве бензина, наибольшей критике подверглись марки АИ-92, АИ-95. Большинство автомобилистов, принявших участие в жаркой сетевой баталии, убеждены, что с этим топливом не всё в порядке. Меньшинство — что поднятая шумиха — это происки конкурентов.

Огня в полемику добавило появившееся вчера в Инстаграме видео, где демонстрируется мутная, цвета коньяка жидкость, добытая из бензобака, куда до этого якобы закачали бензин с заправки «Востокнефтепродукта», «дочки» Роснефти. А «Типичный Хабаровск» в соцсети ВКонтакте разразился негодующим постом за авторством Игоря Малышева. По его мнению, причина проблем с бензином в составе присадки, содержащей большое количество кислот и примесей, убийственных для металла. Отсюда, делает вывод автор, заглохшие двигатели, обозлившиеся владельцы машин и очереди в городские автосервисы. А также иски в суд, которые якобы уже отправили хабаровчане.

Постепенно отголоски сетевых баталий доходят и до реального пространства, и вот уже в реальной жизни появляются панические рекомендации по телефону и смски: «НЕ заправляйся на Роснефти!». А к сетевым обвинениям добавляются «живые».

— Я постоянный клиент АЗС «Роснефти» уже два года, с того момента, как у меня появилась Тоyota Prius, у меня и карточка есть. Раньше никаких нареканий к качеству бензина у меня не было, а вот теперь появились, — рассказал хабаровчанин Андрей Ткаченко. — В прошлое воскресенье заправился, как обычно, на заправке в Индустриальном районе, взял 10 литров АИ-95. Причем бак не был пустой, там еще оставалось литров семь от предыдущей заправки. Два дня ездил нормально, а на третий завожу — трясется и не едет! Я испугался, понесся в магазин за маслом и новыми свечами, поменял — без толку! Пришлось отгонять машину в сервис, «Гибрид сервис» называется. Там посмотрели и сразу сказали, что дело в некачественном бензине, из-за которого форсунки вышли из строя. Они все посмотрели, звонят говорят, топливную систему надо промывать, ремонт будет стоить 9,5 тысячи рублей. Заплатил, конечно, а что делать? Без машины я, как без рук. А что касается заправки в дальнейшем, то теперь буду заправляться только в НК-Альянс.

Судиться Андрей Ткаченко пока не планирует: техническая экспертиза тоже стоит денег, а с ними после непредвиденных расходов туговато. Но полтора литра слитого из бака бензина и поврежденные форсунки оставил себе не только на память. А вдруг удастся предъявить их компании и компенсировать непредвиденные затраты?

Тем временем сотрудники АЗС «Роснефти», которым, видимо, немало достается от разгневанных автовладельцев, отбиваются от обвинений как могут.

— У нас нет никаких сообщений о том, что поступил некачественный бензин. У нас все проверено, и комиссии пробы отбирали, то есть наше топливо — качественное. Вы не у нас спрашивайте, вы спросите в офисе, позвоните туда, — взмолились на АЗК № 14, расположенной на улице Павла Морозова, 53 а.

Кстати, эту автозаправку пользователи Инстаграма называли в числе самых неблагополучных в сети заправок «Роснефти» в Хабаровске.