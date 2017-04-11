В детском саду № 44 людей бьет током
Как стало известно «СуперОмску», в минувший понедельник, 10 апреля, ударило током работницу детского сада № 44. Женщина в этот момент мыла посуду.
Как стало известно «СуперОмску», в минувший понедельник, 10 апреля, ударило током работницу детского сада № 44. Женщина в этот момент мыла посуду.
Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.
В полиции подробностей сообщить не смогли, так как туда никто по факту ЧП не обращался.
В департаменте образования, в свою очередь, информацию подтвердили, но подробностей не дали, уточнив, что по данному факту ведется проверка.